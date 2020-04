Un Jour dans l'Histoire : Aux origines de l'impérialisme américain sur Auvio

13h20 : Aux origines de l'impérialisme américain



Nous sommes en 1886, aux Etats-Unis d'Amérique.

Le révérend Josiah Strong publie un ouvrage qui fera date, il s'intitule « Our country : its possible future and its present crisis » (Notre pays. Son avenir possible et la crise présente).

Le révérend prédit qu'un siècle plus tard, càd à l'aube des années 1980, les Anglo-Saxons seront plus d'un milliard,.

« Libre et puissante, écrit-il, cette grande race missionnaire est destinée à déposséder beaucoup de races plus faibles, à en assimiler d'autres et à modeler le reste , jusqu'à ce qu'elle ait anglo-saxonisé l'humanité.

Dieu, ajoute-t-il, prend soin des enfants, des simples et des Etats-Unis ».

C'est aux origines de l'impérialisme américain que nous allons remonter, aujourd'hui.



Invité : Bertrand Van Ruymbeke, professeur à l'Université de Paris-8. « Histoire des Etats-Unis, de 1492 à nos jours » aux éditions Tallandier.



14 Heures : Ludwig van Beethoven (14)



C'est lors d'une cure à Toeplitz en 1812 que Beethoven fait la rencontre de Goethe, l'une de ses idoles mais les deux grands hommes seront mutuellement déçus. Puis viennent les années 1812-1813. La situation politique se retourne. Napoléon perd ses guerres, Beethoven est sollicité pour composer des chants et de la musique patriotiques. Son succès est important, il est considéré comme le plus grand compositeur vivant. C'est de cette période que date sa 7e symphonie. Dorénavant, plus question pour lui de sacrifier à la facilité viennoise. Ce qui est difficile, dit-il, est beau, bon et grand. Alors que Beethoven essaie de percer tous les secrets de l'écriture contrapuntique, les hommes d'Etats se réunissent lors du Congrès de Vienne qui jette les bases de l'Union européenne



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire