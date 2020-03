Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13H20 : Les mammifères et Cro-Magnon



Nous sommes il y a 40.000 ans, lorsque Cro-Magnon s'installe en Europe.

Le monde est dominé par les animaux.

Les humains sont peu nombreux, répartis en quelques groupes, ici et là.

Qu'il s'agisse de faire de bonnes chasses ou de se protéger des dangers la connaissance des animaux et de leurs mœurs, est une question de survie.

Au fil des millénaires, les animaux ont connu des fortunes diverses.

Certains ont été domestiqués comme les canidés et le cheval, d'autres ont disparus comme le rhinocéros laineux ou le lion des cavernes.

D'autres encore ont survécu parfois difficilement, tels l'ours brun et le bison.

Tous ont fait l'objet de représentations sur les parois des grottes.

La main de l'homme leur a donné force symbolique, spirituelle.

Comment nos ancêtres du Paléolithique ont-ils vécu avec les mammifères, comment se sont-ils partagé l'espace ?



Invité: Pierre Cattelain, archéologue « Disparus ? Les mammifères au temps de Cro-Magnon en Europe » paru aux éditions du Cedarc.



14 heures : Ludwig van Beethoven (11)



En marge d'un de ses quatuors, Beethoven écrit : « De même que tu te jettes ici dans le tourbillon mondain, de même tu peux écrire des œuvres, en dépit de toutes les entraves qu'impose la société. Ne garde plus le secret de ta surdité, même dans ton art ». Et pour cause, le handicap du compositeur a permis de mettre en exergue trois périodes dans sa production, 3 manières d'écrire qui sont façonnées par l'évolution de sa surdité. Mais Beethoven s'épanouit aussi dans une période qui voit l'espace intérieur prendre de plus en plus d'ampleur, l'individu acquiert plus de place, la notion de génie prend une autre définition et le citoyen commence à avoir plus de droits.



