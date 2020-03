Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Lambert Molitor, un ardennais en mission dans la Perse du début 20èmsiècle



Nous sommes le 6 décembre 1901, à Marseille.

Arrivé de son Ardenne natale, un jeune homme de vingt-six ans, le regard franc, la moustache avenante, Lambert Molitor, s'apprête à embarquer sur le bateau vapeur Himalaya II de la « Peninsular and Oriental Steam Navigation Cy ».

Direction le golfe persique et la Perse.

Lambert a encore le temps d'écrire quelques cartes postales et de distribuer ses derniers sous belges et français à des musiciens et à des acrobates de rues.

Un mois plus tard, le 6 janvier 1902, notre intrépide ardennais arrive à Bouchir, l'un des ports les plus importants de la région.

Officier de douanes, Lambert Molitor est l'un des deux cents belges choisis, au début du dix-neuvième siècle, pour travailler à la réorganisation du système douanier et de l'administration des Postes et des Finances persanes.

L'aventure, qui l'amènera à lutter contre la contrebande, les affrontements armés, les tensions nationalistes et aussi contre les épidémies et la famine, va durer plus de vingt-cinq ans...



Invité : Marc Molitor, journaliste.

« De la Perse à l'Iran, l'aventure des Molitor » aux éditions Elytis.



14 heures : Ludwig van Beethoven (10)



Beethoven entendra toute sa vie des critiques quant à sa musique. Ses contemporains l'ont jugée trop difficile ou incompréhensible. Qu'importe, Beethoven disait écrire pour les générations futures et ne pensait pas aux misérables cordes de ses contemporains, aimait-il leur rétorquer. Il est vrai que le compositeur a dû en dérouter plus d'un car il lui suffisait de 4 notes ou d'une petite cellule rythmique pour élaborer une œuvre de grande envergure.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

