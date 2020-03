Un Jour dans l'Histoire : Edmond D'Hoffschmidt De Resteigne : aristo et ermite sur Auvio

13h20 : Edmond D'Hoffschmidt De Resteigne : aristo et ermite



Nous sommes le 24 octobre 1777, à Namur, alors situé dans les Pays-Bas autrichiens.

C'est là que vient au monde Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne.

Après une enfance passée au château de Lesve, propriété de la famille de sa mère, le jeune homme s'engage dans les armées napoléoniennes.

Après avoir rencontré l'amour et la déception, Edmond renonce à la carrière militaire et se retire, seul, dans les profondeurs de l'Ardenne.

Libre-penseur devenu misanthrope, l'aristo se transforme en ermite.

Solitaire : pas complètement puisque notre homme assurera sa descendance et embrassera, sur le tard, une carrière politique.

Héritier de l'esprit des Lumières, filant droit vers les noirceurs romantiques, Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne traverse des époques tumultueuses, de l'Ancien Régime à la démocratie bourgeoise. Il meurt, citoyen belge, sous le règne de Léopold Ier.

Attachons-nous, aujourd'hui, à une vie méconnue, singulière et paradoxale...



Invité : Pierre Jodogne, de l'Académie royale de Belgique. Auteur de : « Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne dit l'Ermite (1777-1861), une vie singulière » paru aux éd. de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : Ludwig van Beethoven (9)



« L'unique opéra de Beethoven est créé en 1805 à Vienne. C'est un échec car les musiciens, aussi bien instrumentistes que chanteurs, considèrent que l'œuvre est trop compliquée. Ce sera une critique récurrente qu'on adressera à Beethoven qui répliquera : « J'écris pour les générations futures et pas pour les imbéciles qui pianotent pour combler le vide de leur existence plus misérable qu'uen dinde de basse-cour» En outre, l'opéra est représenté majoritairement devant les officiers français qui occupent Vienne. Beethoven n'a qu'une seule règle, être fidèle à son art et à ses convictions. Aussi lorsqu'il se rend chez son mécène le Prince Lichnowsky et que ce dernier lui demande de jouer devant les officiers français qui logent au château, Beethoven explose, quitte la demeure sur le champ et envoie un billet à son bienfaiteur : « Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven » C'est une époque au cours de laquelle, on ne se tournes plus vers le passé mais bien, vers le futur.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Émission Un Jour dans l'Histoire