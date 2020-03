Un Jour dans l'Histoire : Les aliènes dans la grande guerre sur Auvio

13h20 : Les aliènes dans la grande guerre



Nous sommes le 28 août 1916, à Grimbergen.

L'épouse de Christian D. , inscrit comme pensionnaire de l'asile de cette commune du Brabant flamand, écrit au directeur de l'institution :

Depuis le début de la guerre, (...) je suis seule à pourvoir pour tout, avec un commerce, dont en temps de paix, on ne pouvait encore subsister sans autre emploi.

Aujourd'hui, ce commerce n'est plus rien et je dois faire face aux menaces des taxes, loyer, contributions etc., tant d'autres choses qui me plongent dans des dettes insurmontables (...)

Je me permets encore de vous demander, Monsieur le Directeur, si vous pouvez soigner mon mari comme indigent . »

Quel a été le sort des patients et des patientes psychiatriques lors de la grande guerre, en Belgique ?



Invités : Anne Roekens, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Namur et Benoît Majerus, enseignant-chercheur à l'Université de Luxembourg.



14 heures : Ludwig van Beethoven (8)



« Beethoven souhaite trouver un poste fixe à Paris auprès de l'homme d'Etat qu'il admire, le 1er Consul, Bonaparte. Il décide donc de lui dédier une symphonie, ce sera la 3e dite l'Héroïque et il écrit également une sonate pour piano et violon dans le style de l'école de violon parisienne. Avant que Beethoven ne donne la dernière note à sa 3e symphonie, une évènement vient bouleverser ses plans. Le 2 décembre 1804, Bonaparte se sacre empereur. Plusieurs témoignages, tous ultérieurs, racontent que Beethoven, furieux, aurait déchiré la partition de sa symphonie et se serait mis à haïr Napoléon. Et si la réalité était différente ? »



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire