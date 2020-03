Un Jour dans l'Histoire : Quand le vêtement se fait contestataire sur Auvio

13H20: Quand le vêtement se fait contestataire



Nous sommes au mois d'août 1779, au château de Versailles.

De retour de ses couches, Marie Antoinette paraît dans les jardins du Petit Trianon, vêtue d'une simple robe de mousseline attachée à la taille par un ruban.

Cette robe dite « de gaulle » ou « en gaulle » est si légère qu'elle va provoquer le scandale sous le nom de « chemise à la reine ».

Elle choque car c'est la première fois qu'une reine de France porte en public une tenue « négligée ».

Ainsi en 1783, quand Elisabeth Vigée-Lebrun représente la souveraine « en chemise » et sans bijou, le teint frais sous son chapeau de paille, le tableau fait tellement scandale qu'il est aussitôt remplacé par un portrait en robe de cour, beaucoup plus classique, avec une rose à la main.

Ce qui n'empêchera pas les élégantes de s'empresser de l'imiter, à Versailles, en France, puis dans le monde entier.

La longue histoire du vêtement est parsemée de ruptures, de remises en question des codes établis, de contestations de l'ordre régnant.

Parcourons quelques-unes de ces grandes étapes...



Invité : Jean-Luc Petit, du Service éducatif et de médiation des publics des Musées Ville de Bruxelles.



14 heures : Ludwig van Beethoven (7/12 )



« 1802 est une année charnière dans l'histoire. Bonaparte devient Premier Consul à vie et signe le Concordat du Pape. Beethoven rédige le testament d'Heiligenstadt et refuse de mettre fin à ses jours. Il jette même sur le papiers les premières notes de sa 3e symphonie qu'il souhaite dédier à Bonaparte. Il caresse l'espoir de trouver un poste à Paris auprès du 1er Consul. Cette même année 1802 est essentielle dans l'histoire de la médecine. Elle voit apparaître l'internat des hôpitaux qui permet l'émergence de l'anatomie-clinique ou anatomie pathologique. En ce début de XIXe siècle, ce sont les bases de notre médecine qui sont nées. »



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire