Un Jour dans l'Histoire : Sport, mouvements étudiants et lutte contre l'Apartheid et le racisme sur Auvio

13h20 : Sport, mouvements étudiants et lutte contre l'Apartheid et le racisme



Nous sommes le 2 octobre 1968, dix jours à peine avant le début des Jeux olympiques de Mexico.

Après avoir occupé, pendant des mois , les auditoires dans les universités, des étudiants manifestent pour réclamer la démocratisation de la société mexicaine.

La réaction des autorités sera brutale : plus de deux cents manifestants trouvent la mort lors de la répression militaire, sur la place des Trois Cultures, dans la capitale.

Ce que l'on appelle « le massacre de Tlateloco » va ternir considérablement l'image d'une nation moderne que devait afficher les JO.

La sauvagerie du gouvernement met un terme à la mobilisation des étudiants qui sont tenus de s'engager à ne pas perturber l'organisation de jeux.

Des jeux qui sont lancés avec le slogan « Todo es posible en la paz » (Tout est possible dans la paix), particulièrement cynique.

Ces tensions au Mexique vont donner lieu à des réactions diverses de par le monde.

Mais, c'est dès avant leur planification que les Jeux olympiques avaient été perçus comme une plate-forme d'expression et de visibilité pour la lutte contre le racisme.

L'idée d'utiliser l'événement sportif comme tribune politique n'est pas neuve en 1968 et les solidarités qui se créeront ruissèleront vers d'autres formes de résistances et de revendications.



14 heures : Ludwig van Beethoven (6/12 )



« Quelques mois après le coup d'Etat de Bonaparte en 1799, Beethoven offre sa première symphonie au public viennois. Il a 30 ans et souffre depuis quelques années déjà de surdité. En espérant trouver un remède à ce mal, suite aux conseils de ses médecins, il se rend dans une ville d'eaux, Heiligenstadt. C'est là, en 1802, qu'il écrit une longue lettre à ses frères dans laquelle il confie vouloir mettre fin à ses jours.



