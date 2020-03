Un Jour dans l'Histoire : Jack London sur Auvio

13h20 : Jack London



Nous sommes entre septembre 1908 et septembre 1909.

C'est dans le Pacific Monthly que les lecteurs peuvent découvrir le nouveau roman de Jack London : Martin Eden.

Martin Eden c'est moi, dira l'auteur de Croc Blanc.

Il y raconte ses débuts littéraires.

Sans ressources, sans éducation, Martin, jeune marin, a la volonté farouche de sortir de sa condition et de s'élever dans la société :

« J'y arriverai, même si je dois marcher sur les genoux ».

Il décide alors de devenir écrivain pour les beaux yeux d'une jeune fille de la haute société de San Francisco.

On y lit aussi :

"Je suis malade, très malade (...) Je m'en aperçois seulement maintenant.

Quelque chose en moi s'est éteint.

Je n'ai jamais eu peur de la vie, mais je n'aurais jamais cru pouvoir être blasé de la vie.

La vie m'a tellement saturé d'émotions, que je suis vidé de tout désir."

Sept ans plus tard, âgé de 40 ans, Jack London meurt, usé, à Glen Ellen, en Californie.



Invitée : Myriam Campinaire, traductrice et interprète .





14 heures : SERIE JULES VERNE



Episode 3 sur les MOYENS DE LOCOMOTION :

Dernier épisode de notre série consacré à Jules Verne et ses machines. L'hélicoptère ou encore le métro, l'écrivain français a aussi "prédit" en quelque sorte dans ses livres, des technologies que nous utilisons presque tous les jours.



Une séquence réalisée par Aline Jacob

