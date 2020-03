Un Jour dans l'Histoire : La musique dans l'Antiquité sur Auvio

13h20 : La musique dans l'Antiquité



Nous sommes au XXIe siècle avant notre ère.

A Ur, l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de Mésopotamie, dans l'actuel Irak.

Le roi Shulgi n'est pas avare en matière d'autocélébration, il aime vanter ses exploits sportifs et ses connaissances mathématiques.

Il loue aussi ses remarquables capacités en tant que musicien.

Il écrit :

« Moi, Shulgi, roi d'Ur, je me suis consacré à la musique.

Rien n'est trop complexe pour moi.

Quand je fixe les frettes du luth, qui transporte les cœurs, je ne brise jamais son manche (...)

Je suis familier du sa-esh et sais comment frapper sa caisse de résonnance.

Je peux prendre en main l'instrument miritum,, je connais le doigté de l'instrument algar et de l'instrument à cordes sabitum, créations royales( ...)

même si l'on m'apporte, comme on le fait à un musicien expérimenté, un instrument que je n'ai jamais entendu jouer auparavant, quand je commence, je produis son véritable son : je suis capable de jouer comme si je l'avais tenu auparavant.

Accorder, mettre et défaire les cordes ou les fixer, rien de cela n'est impossible à mes mains .

je ne fais pas sonner la flûte double comme le pipeau et de ma propre initiative, je peux chanter un shumunsha ou entonner une lamentation tout comme celui qui le fait régulièrement. »

Au-delà de la modestie du roi, ce texte nous renseigne sur les pratiques de la musique dans l'Antiquité.



Invitée : Nele Ziegler, directrice de recherche au CNRS.



14 heures : SERIE JULES VERNE



Episode 2 sur l'ESPACE :

On poursuit notre série sur l'écrivain français Jules Verne et ses machines. Après le roman 20.000 lieues sous les mers avec le Nautilus, on s'envole dans les étoiles aujourd'hui . On revient sur deux romans très visionnaires pour son époque : Autour de la Lune et De La Terre à la Lune.



Une séquence réalisée par Aline Jacob

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire