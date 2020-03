Un Jour dans l'Histoire : La pédagogie autogestionnaire sur Auvio

13h20 : "La pédagogie autogestionnaire"



Nous sommes en 1943.

Dans son ouvrage intitulé « L'autogestion pédagogique. Recherches institutionnelles », Georges Lapassade, philosophe et sociologue français, revient sur l'évolution du courant autogestionnaire en pédagogie, avant et après Mai 68.

Il écrit : « C'est une tendance « non instituante », dans laquelle les enseignants s'abstiennent de toute proposition concernant des modèles institutionnels et laissant le groupe trouver et mettre en place (...) les institutions internes. » Qu'entend-on par « Pédagogie autogestionnaire » ? Selon certains, cette idée serait intervenue trop tard pour sauver l'institution scolaire irrémédiablement condamnée. Revenons aux origines ...



Invitée : Sophie Wustefeld, doctorante en philosophie politique et de l'éducation, Université de Liège.



Série Jules Verne : Episode 1 sur l'EAU



Il nous a fait voyager dans l'espace, dans les airs et au plus profond des océans. Retour sur l'enfance de Jules Verne et sur le vaisseau de son personnage le Capitaine Nemo : le Nautilus



Une série réalisée par Aline Jacob

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire