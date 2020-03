Un Jour dans l'Histoire : Orson Welles, autopsie d'une légende sur Auvio

13h20 : "Orson Welles, autopsie d'une légende".



Nous sommes le 1er mai 1941, au New York Palace.

Soirée événementielle : le public assiste, médusé, à la projection d'une œuvre qui va marquer l'histoire du septième art.

Citizen Kane.

Le film raconte la vie d'un magnat de la presse, Charles Foster Kane.

Récit inspiré, en partie, de l'existence de William Randolph Hearst.

La critique va saluer l'audace de l'entreprise et y voit une révolution technique et narrative.

Citizen Kane marque l'entrée dans la légende d'un jeune homme de vingt-cinq ans que Jean Cocteau décrira plus tard comme un « géant aux yeux d'enfant » : Orson Welles.



Invitée : Elisabeth Kapnist, réalisatrice du film « Orson Welles, autopsie d'une légende ».



14 heures : Les momies égyptiennes



Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était qu'un passage. Et pour accéder à la vie éternelle, les corps devaient être momifiés.

Histoire de cette pratique qui fascine toujours autant avec l'égyptologue Amandine Marshall, co-auteure du livre " Les momies égyptiennes, la quête millénaire d'une technique " éditions Fayard.

