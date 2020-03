Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le long de la frontière Franco-belge



Nous sommes le 28 mars 1820, à Courtrai.

Ce jour-là, la France et les Pays-Bas figent, dans un traité, les limites entre leurs deux royaumes.

Ce traité de Courtrai ou des Limites reprend plusieurs tracés précédents convenus entre divers pays qui auront disparu en 1830, lors de la Révolution au cours de laquelle la Belgique fait sécession du Royaume uni des Pays-Bas.

Une sécession reconnue en 1839.

C'est à cette époque qu'est fixée la frontière entre la Belgique et la France.

D'une longueur de 620 km, elle est la plus longue frontière terrestre de notre pays et la seconde plus longue de l'Hexagone.

Raymond Devos, né de parents français, à Mouscron, trouvait étonnant d'être né à une frontière : « c'est quand même entre deux choses » disait l'humoriste.

D'Athus à La Panne, nous allons parcourir, aujourd'hui, cette frontière franco-belge...





Invité : François Brabant, rédacteur en chef - WILFRIED MAG

www.wilfriedmag.be

Article : « Lettres de la frontière ».





14 heures : La riche et virtuose histoire de l'opérette



Nous retraçons l'histoire de l'opérette en compagnie de Joëlle Charlier, chanteuse mezzo-soprano grande connaisseuse du genre. Un genre tombé en désuétude mais qui à ses débuts (au milieu du 19ème siècle), fut pourtant un espace de liberté d'expression rare, les compositeurs et librettistes, Jacques Offenbach en tête, n'hésitant pas à égratigner le pouvoir et à se moquer des moeurs de l'époque. Avec virtuosité et créativité.



Une séquence réalisée par Jonathan Remy

