Un Jour dans l'Histoire : Maria Deraismes, figure de proue du féminisme , première femme franc-maçonne sur Auvio

« Depuis quand les femmes s'occupent-elles de politique ? demande Bonaparte à madame de Staël.

Depuis qu'on les guillotine, répond-elle. »

Quelques années plus tard, au milieu du dix-neuvième siècle, une femme développe la réponse de la romancière et ajoute : « elle eut pu dire, avec plus d'exactitude, que la femme a été victime, tout aussi bien que son compagnon, des fureurs religieuses, guerrières et révolutionnaires.

Loin de l'épargner à cause de la faiblesse de son sexe, on l'a rendue responsable de fautes qu'elle n'avait pas commises.

De tout temps, elle a été, à l'occasion, pendue, décapitée, torturée, brûlée massacrée : ce qui n'est pas plus doux que la guillotine.

On n'a pas attendu Quatre-vingt -treize pour lui donner l'égalité dans les supplices.

C'est la seule dont elle puisse se vanter à ce jour ».

Ainsi parlait Maria Deraisme, pionnière du féminisme et première franc-maçonne.





Boston est une des villes les plus anciennes des Etats-Unis et on dit d'elle qu'elle est " la plus européenne des villes américaines ".

Quelle est son histoire ainsi que ses monuments emblématiques ?

Réponses avec Stéphanie Baffico, docteure en géographie.

