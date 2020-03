Un Jour dans l'Histoire : Les suffragettes sur Auvio

13h20 : Les suffragettes



Nous sommes le 4 juin 1913.

Ce jour-là a lieu l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde : le Derby d'Epsom, dans la région de Londres, au SO de Charing Cross.

Plus de 500 000 spectateurs s'y pressent.

Au milieu de cette immense foule, on remarque une femme, elle se trouve à l'intérieur du virage de Tattenham Corner.

La course a démarré lorsque soudain, elle passe sous la barrière de sécurité et se lance sur la piste.

Elle s'approche dangereusement d'Anmer, le cheval monté par le jockey Herbert Jones, appartenant au roi George V.

Elle tente de stopper l'animal.

Un geste fou et bien sûr elle est renversée.

La femme mourra des suites de ses blessures quatre jours plus tard, le 8 juin 1913.

Elle s'appelait Emily Davison.

Elle était ce que l'on a appelé une suffragette, une militante des droits des femmes.

Deux mille d'entre elles assisteront à ses funérailles à Bloomsbury, dans le centre de la capitale du Royaume Uni.



