Un Jour dans l'Histoire : Les wallons du Wisconsin sur Auvio

13h20 Les wallons du Wisconsin



Nous sommes le 12 mai 1856, à Chicago.

Dans une lettre qu'il adresse au ministre des Affaires étrangères de son pays, le consul de Belgique écrit :

« Plusieurs émigrants belges, passagers du trois-mâts « David Hoadley », se sont rendus chez moi pour m'adresser des plaintes à l'égard des mauvais traitements qu'ils ont subis à bord de ce navire et des extorsions auxquelles ils ont été en but, tant pendant la traversée que dans le trajet de New-York à ici (...)

Arrivés à Chicago, ces émigrants ont été déchargés à la station ,vu que leurs cartes de passage ne leur permettaient pas d'aller plus loin.

Cependant leur contrat d'engagement porte bien Green Bay comme vous pourrez vous en assurer par la pièce numéro 1 (...)

D'après la pièce numéro 2, les émigrants ont dû payer leur passage de Chicago à Green bay après l'avoir déjà payé à Mr. Strauss d'Anvers.

De plus, malgré qu'ils avaient contracté pour passage et nourriture, ils ont été la plupart du temps sans vivres et le capitaine n'a pas eu honte de leur en vendre, à des prix énormes... »

il y a plus d'un siècle et demi, des Wallons émigrent vers le Wisconsin.



Invités : Françoise Lempereur, maître de conférence sur la « Transmission du patrimoine immatériel » à l'Université de Liège et Xavier Istasse, réalisateur du documentaire « Namur Wisconsin », auteur, avec Françoise Lempereur, de « Les Wallons du Wisconsin » .



14 heures : L'Adoration de l'Agneau mystique, ou Retable de Gand



Avec ses 24 images, réparties en 12 panneaux, et peintes sur du bois il y a presque 600 ans, l'Adoration de l'Agneau Mystique est probablement le plus grand chef d'œuvre de la peinture flamande. Achevé en 1432 par Jan, le retable des frères van Eyck est un spectacle extraordinaire. Tout comme son histoire.



Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire