Un Jour dans l'Histoire : L'histoire des prostitutions et des homosexualités masculines sur Auvio

13h20 : Prosititution féminine et masculine dans la littérature des 18ème et 19ème siècles



Dans « Le petit-fils d'Hercule », roman libertin, paru anonymement, racontant les aventures d'un jeune homme qui n'hésite pas à user de ses charmes auprès des femmes, le héros, que l'on dit fort bien pourvu par la nature, répond à l'une de ses clientes qui lui demande ce qu'elle lui doit en échange de ses services.

Il dit :

« Bien décharger, lui dit-il ; et me permettre de revenir dans vos bras. Mon talent de fouteur me rend indépendant : Je n'ai besoin ni de vos ministres, ni de vos dames, ni de cette foule de protecteurs qui rendent la cour si triste et des services si minces. La nature m'a donné l'haleine fraîche, les couillons retapés, un vit infatigable, une humeur toujours enjouée, un estomac dévorant. La raison de M. de Vergennes, la faveur de Mme de Polignac, l'esprit de M. de Calonne peuvent-ils approcher de cela ? Bonsoir madame la duchesse, je suis à vos ordres pour la semaine prochaine, j'ai encore à faire ce soir une princesse et deux marquises. » Si l'image de la prostituée est fréquente dans la littérature des 18 et 19e siècles, le prostitué hétérosexuel est beaucoup moins visible. Revenons aujourd'hui sur l'une et l'autre de ces figures...





14 heures : Les Sumos dans la culture japonaise ,



Le Sumo véhicule chez nous bien des images stéréotypées. Entre sport de haut niveau, rite ancestral, folklore, voire prétexte à moquerie, le Sumo est un art du combat ancestral qui ouvre l'imaginaire. Il existe depuis des siècles, certains y voient même le mythe fondateur de la naissance du pays du soleil levant : le Japon. On plonge dans son histoire.



Une séquence réalisée par JM Panis

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire