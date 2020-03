Un Jour dans l'Histoire : Helena Rubinstein : collectionneuse d'art, faiseuse de beauté sur Auvio

Lundi 2 mars



13h20 : Helena Rubinstein : collectionneuse d'art, faiseuse de beauté



Nous sommes en 1957, à New York.

Dans l'une de ses confessions, Helena Rubinstein, femme d'affaire, millionnaire, championne des cosmétiques et des salons de beauté, grande et rare collectionneuse, écrit :

« Être entourée d'objets d'art est comme un équilibre au souci que je préconise tant de l'apparence extérieure .

C'est de la santé de la vie extérieure qu'il s'agit, cette fois.

Ainsi se situent les deux pôles de l'aspiration à l'idéal ».

Elle ajoutera : « Une sorte de fatalité esthétique ».

Dès les premières années de ses succès commerciaux et financiers, Madame, comme elle se fait connaître, a rassemblé une collection d'œuvres (peintures et sculptures) signées Chagall, Picasso ou Miro.

Sa curiosité, son instinct et son anticonformisme la rapprocheront aussi des arts africains, ce qui, dans la première moitié du vingtième siècle , n'est pas très fréquent.

Retour sur parcours hors norme...





Invitée : Hélène Joubert, responsable scientifique de l'unité patrimoniale des collections Afrique au musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris.

Exposition : « Helena Rubinstein - La collection de Madame ».



14 heures : Ludwig van Beethoven (4/12)

Quelques années plus tard, Beethoven reprend la route de Vienne. Haydn l'invite à travailler la composition avec lui. Beethoven ne sait pas que ce 2e voyage d'étude durera jusqu'à la fin de sa vie. La révolution française a gagné Bonn qui est dès lors sous sa domination. Voilà un jeune Beethoven de 22 ans, premier musicien libre et indépendant de l'histoire de la musique.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

