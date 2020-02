Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Lucullus, général et gastronome



Nous sommes au tout début du deuxième siècle.

Dans ses « Vies d'hommes illustres », Plutarque, penseur majeur de la Rome antique, rapporte une anecdote à propos de Lucullus, général romain né en 118 avant notre ère.

Un soir, alors qu'il dîne seul chez lui, on ne sert à notre homme qu'un modeste repas.

Il se fâche et fait appeler l'esclave préposé à cet office.

Celui-ci se défend, arguant qu'il n'a pas cru bon , puisqu'il n'y avait pas d'invités, de préparer des mets somptueux.

"Que dis-tu, s'écrie Lucullus, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Lucullus dîne chez Lucullus ?"

Citation maintes fois reprise au cours des siècles et qui a figé Lucullus dans le rôle du parfait gastronome.

Son nom est aujourd'hui associé à divers mets, à des restaurants et même, ô paradoxe, à de la nourriture industrielle.

Ami de Cicéron, admiré de César, vainqueur de Mithridate et rival de Pompée, Lucullus fut pourtant bien plus qu'un fin gourmet.

Grand militaire, homme politique de premier plan, intellectuel à la hauteur de Socrate, esthète raffiné ...

Partons sur les traces de cet inconnu...



Invité : Yann Le Bohec, professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne.

Auteur de :« Lucullus, général et gastronome » aux éditions Tallandier.





14 heures : François Truffaut, sa vie son œuvre ! (5/5)



Une série réalisée par Jean-Louis Dupont avec son invité , le journaliste et critique de cinéma français, Serge Toubiana,

