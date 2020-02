Un Jour dans l'Histoire : L'Ukraine des cosaques sur Auvio

13h20 : L'Ukraine des cosaques



Nous sommes en 1843.

C'est cette année-là que paraît le roman de Nicolas Gogol : « Tarass Boulba ».

Du nom de son héros, le livre du poète russe d'origine ukrainienne, raconte un épisode imaginaire de la lutte des Cosaques contre les Polonais dans l'Ukraine du XVIIe siècle.

Tarass Boulba, vieux guerrier intrépide, perd l'aîné de ses fil sous les coups de l'ennemi et tue, de ses propres mains, le cadet qui est tombé amoureux d'une Polonaise catholique.

Gogol écrit :

« Alors, tous les abords des rivières, tous les gués, tous les passages des marais, se couvrirent de Cosaques que personne n'eût pu compter, et leur fiers envoyés purent répondre au sultan qui désirait connaître leur nombre : « Qui le sait ?

Chez nous, dans la steppe, à chaque bout de champ, un Cosaque. »

Quelles sont les racines historiques du peuple ukrainien ?

Quel rôle ont joué les Cosaques dans la construction de l'identité ukrainienne ?



Invité : Pierre Lorrain, journaliste, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS .

« L'Ukraine, une histoire entre deux destins » aux éditions Bartillat.



14 heures : François Truffaut, sa vie son œuvre ! (2/5)



Une série réalisée par Jean-Louis Dupont avec son invité , le journaliste et critique de cinéma français, Serge Toubiana,

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire