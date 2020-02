Un Jour dans l'Histoire : La domestication du feu sur Auvio

13h20 : La domestication du feu



C'est il y a 400.000 ans environ que se produit un événement déterminant dans l'histoire de l'humanité : la maîtrise du feu.

A partir de là, à partir de ce tournant décisif, l'homme va pouvoir éloigner les dangers, s'installer dans des régions auparavant inhospitalières, cuire ses aliments, améliorer la fabrication d'outils, prolonger le jour : augmenter l'espérance de vie.

Comment Homo erectus et, plus tard, Homo sapiens et Neandertal ont-ils appris à allumer le feu et le conserver ?

Comment expliquer que, sans se rencontrer, ils aient été en mesure au même moment, en divers endroits de la planète, de l'apprivoiser ?

C'est la leçon du jour.





Invité : Henry de Lumley, paléontologiste, directeur de l'Institut de paléontologie humaine-Fondation Albert IE Prince de Monaco.

« La domestication du feu aux temps paléolithiques » aux éditions Odile Jacob



14 heures : Monumental : L'architecte et designer Charlotte Perriand



Alors que s'achève une grande exposition dédiée au travail de Charlotte Perriand, Monumental vous propose le portrait de cette incroyable pionnière de la modernité qui a travaillé pour Le Corbusier.

Avec Denis Clerc, ancien architecte de la ville de la Chaux-de-Fonds.

