Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Artistes et faussaires



Nous sommes en 1966, à New York.

Le peintre français d'origine russe Marc Chagall est en pleine installation des décors qu'il a créés pour une nouvelle adaptation de « La flûte enchantée » au Metropolitan Opera.

C'est lors de ce séjour qu'il aperçoit, dans une galerie, des œuvres signées par lui.

Le problème c'est qu'il ne les a jamais vues auparavant.

L'artiste déclare donc les faux aux autorités.

Une enquête est lancée qui va mener sur la piste d'un certain David Stein.

Un faussaire ayant déjà eu recours à une quinzaine de pseudonymes, né en France, trente ans auparavant, sous le nom d'Henri Abel Abraham Haddad.

C'est très peu de temps après s'être intéressé à la contrefaçon d'œuvres d'art qu'il déménagera aux Etats-Unis où il se spécialisera dans la copie d'artistes contemporains.

La poursuite durera un an et David Stein écopera de quatre ans de prison.

Ce qu'il ne l'empêchera pas, des années plus tard, de recommencer ses activités illégales et de copier des Warhol.

David Stein est l'un des plus fameux faussaires du monde de l'art, on en connait d'autres comme Han van Meegeren, Fernand Legros ou Wolfgang Beltracchi.

L'art du faux ou le faux en art existe depuis des millénaires : entamons le voyage...



Invité : Dimitri Joannidès, expert associé chez FauveParis, maison de ventes aux enchères, et porte-parole de la Compagnie d'Expertise en Antiquités (C.E.A.).



14 heures : Ludwig van Beethoven (3/12)



En 1787, le prince Electeur permet à Beethoven d'entreprendre son premier voyage d'études. Le jeune compositeur se rend à Vienne et caresse l'espoir d'y rencontrer celui dont on lui parle depuis sa prime enfance, W.A. Mozart. Le voyage est bref car la mère de Ludwig est mourante. Johann van Beethoven presse donc son fils de regagner Bonn au plus vite. La tuberculose emporte Maria Magdalena Keferich le 17 juillet 1787.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

