Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Solidarnosc - Roger Noël



Nous sommes le 5 juillet 1982. A Varsovie, les services de sécurité polonais interceptent un jeune anarchiste belge de 27 ans, Roger Noël. En sa possession : des tracts, de l'argent et surtout un émetteur. Le tout est destiné à Radio Solidarnosc, la radio du Syndicat indépendant désormais interdit en Pologne.



Dans ce pays en état de guerre où règne la loi martiale imposée par le Général Jaruzelski, soutenir Solidarnosc et ses militants peut coûter très cher. Roger Noël le sait. Il a pris ce risque en connaissance de cause. Il s'apprête à en payer le prix.



En Belgique, Roger Noël, que ses amis appellent Babar, n'est pas un inconnu. Il est un des fondateurs de l'A.L.O, l'association de libération des ondes qui contribue au développement des radios libres sur la bande FM depuis la fin des années 70. Pour Babar, livrer clandestinement un émetteur au syndicat Solidarnosc s'inscrit donc presque naturellement dans ce combat qu'il mène depuis des années pour la liberté d'expression sur les ondes.



Qu'est-il arrivé à Roger Noël, arrêté à Varsovie pour son soutien à Solidarnosc ? Quelle était cette Pologne obscure, autoritaire et liberticide du début des années 80 ?



Récit avec Eric Loze et les archives de la SONUMA





14 heures : Monumental : Madrid



Capitale espagnole depuis le 16e siècle, Madrid a un riche passé historique. Elle dispose aussi d'un patrimoine architectural d'exception. Avec Sébastien Farré, directeur exécutif de la maison de l'histoire de l'Université de Genève et co-organisateur du festival histoire et cité.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire