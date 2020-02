Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'affaire Elisabeth Ruspoli



Nous sommes le 29 juillet 1944.

Henri Ruspoli écrit à un certain « Monsieur Barby, membre du Comité international de la Croix-Rouge ».

A noter que la lettre sera intercepté par la censure allemande et qu'elle sera renvoyée à son destinateur.

On peut y lire :

(...) Je saisis cette occasion pour me permettre de vous demander un bien grand service.

Ma sœur, Elisabeth Ruspoli, que vous connaissez, a été arrêtée en novembre 1943 et envoyée en Allemagne où elle était en liberté surveillée à Francfort s/Oder.

Elle y était assez libre, nous écrivait toutes les semaines et nous étions autorisées à lui envoyer des paquets.

Depuis quinze jours, on l'a fait quitter Francfort et nous sommes depuis sans nouvelle d'elle.

Je crains qu'elle n'ait été envoyée dans un camp de concentration.

Je viens vous demander si, par les services de la Croix-Rouge, vous ne pourriez pas parvenir à la localiser.

(...) Je serais si heureux si vous pouviez découvrir où elle se trouve et rassurer ses enfants et moi-même sur son sort ».

Qui est la princesse Elisabeth Ruspoli ?

Si proche du général Von Falkenhausen, gouverneur militaire de la Belgique et du Nord de la France, de mai `40 à juillet '44.

Quelles ont été ses relations exactes avec l'occupant allemand ?

Quel rôle a-t-elle joué dans la Résistance ?



Invité : Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint du journal l'Echo

« L'affaire Ruspoli » paru aux éditions Murmure des soirs.



14 heures : Le Cinéma d'animation ou Le corps en abîme (2/3)



Dick Tomasovic et Jean-Louis Dupont revisitent à grand traits, dans cette série, l'histoire du Cinéma d'Animation des origines à nos jours, toutes pratiques confondues : dessins animés, figurines, pâte à modeler, marionnettes et autres techniques.

Depuis le début du XX e siècle, avec les travaux d'Emile Reynaud, Winsor McCay et Emile Cohl , jusqu'aux animés japonais et coréens contemporains, « Décadrages » reviendra aussi sur les œuvres de Disney à Tim Burton, en passant par les Frères Fleischer, Norman McLaren, les Cartoons ou encore Ralph Bakshi aux Etats-Unis.

En Europe, quelques maîtres de l'animation seront mis à l'honneur, tels que Alexeieff, Jiri Trnka, Stanislas Starewitch, Jan Svankmajer, Berthold Bartosch, ou encore le français Paul Grimault et le belge Raul Servais, sans oublier les studios Aardman en Grande-Bretagne.



Invité : Dick Tomasovic est professeur en Théories et pratiques du cinéma, des arts audiovisuels et des arts du spectacle à l'Université de Liège, où il préside actuellement le Département Médias, Culture et Communication.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire