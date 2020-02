Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

L'Histoire est vivante et elle se raconte.

« Il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre », disait l'historien Walter Benjamin, « nous avons été attendus sur terre ».

Laurent Dehossay et ses invités jettent un pont entre hier et aujourd'hui. Il s'agit d'observer les grands événements qui ont dessiné les évolutions sociales, politiques,

économiques, en un mot, humaines afin de mieux comprendre notre présent.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire