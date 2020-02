Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La sécurité sociale : un combat à renouveler



Nous sommes le 30 décembre 1944.

C'est ce jour-là que paraît au Moniteur belge l'« arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs ».

Le texte, promulgué deux jours plus tôt, jette les bases d'un système de sécurité sociale pour les travailleurs les ouvriers et les employés.

Il prévoit l'octroi d'allocations de chômage, de pensions de retraite, d'assurance maladie et invalidité, d'allocations familiales et de congés payés.

Dans cette avancée majeure de l'histoire sociale de notre pays, le mouvement ouvrier a joué un rôle essentiel, depuis la fin du 19e siècle.

Des systèmes d'aides solidaires existaient auparavant, mais étaient, bien souvent, inefficaces ou largement insuffisants.

Il aura donc fallu attendre la fin l'année 1944, alors que les Allemands se trouvent toujours en Ardenne, pour que patronat, syndicats et représentants politiques négocient ce que l'on appelle le « Pacte de 1944 ».

Retour sur une longue lutte, retour sur des acquis sans cesse remis en question...



Invité : Julien Dohet, historien spécialisé dans l'histoire du mouvement ouvrier.



14 heures : Le Cinéma d'animation ou Le corps en abîme (1/3)



Dick Tomasovic et Jean-Louis Dupont revisitent à grand traits, dans cette série, l'histoire du Cinéma d'Animation des origines à nos jours, toutes pratiques confondues : dessins animés, figurines, pâte à modeler, marionnettes et autres techniques.

Depuis le début du XX e siècle, avec les travaux d'Emile Reynaud, Winsor McCay et Emile Cohl , jusqu'aux animés japonais et coréens contemporains, « Décadrages » reviendra aussi sur les œuvres de Disney à Tim Burton, en passant par les Frères Fleischer, Norman McLaren, les Cartoons ou encore Ralph Bakshi aux Etats-Unis.

En Europe, quelques maîtres de l'animation seront mis à l'honneur, tels que Alexeieff, Jiri Trnka, Stanislas Starewitch, Jan Svankmajer, Berthold Bartosch, ou encore le français Paul Grimault et le belge Raul Servais, sans oublier les studios Aardman en Grande-Bretagne.



Invité : Dick Tomasovic est professeur en Théories et pratiques du cinéma, des arts audiovisuels et des arts du spectacle à l'Université de Liège, où il préside actuellement le Département Médias, Culture et Communication.

