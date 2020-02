Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

'13h20 : L'héritage des Lumières



Les Lumières sont souvent invoquées dans l'espace public comme un combat contre l'obscurantisme, combat qu'il s'agirait seulement de réactualiser. Des lectures, totalisantes et souvent caricaturales, les associent au culte du Progrès, au libéralisme politique et à un universalisme désincarné.

Or, comme le montre ici Antoine Lilti, les Lumières n'ont pas proposé une doctrine philosophique cohérente ou un projet politique commun. En confrontant des auteurs emblématiques et d'autres moins connus, il propose de rendre aux Lumières leur complexité historique et de repenser ce que nous leur devons : un ensemble de questions et de problèmes, bien plus qu'un prêt-à-penser rassurant.

?Les Lumières apparaissent dès lors comme une réponse collective au surgissement de la modernité, dont les ambivalences forment aujourd'hui encore notre horizon. Partant des interrogations de Voltaire sur le commerce colonial et l'esclavage pour arriver aux dernières réflexions de Michel Foucault, en passant par la critique postcoloniale et les dilemmes du philosophe face au public, L'Héritage des Lumières propose ainsi le tableau profondément renouvelé d'un mouvement qu'il nous faut redécouvrir car il ne cesse de nous parler.



Invité : Antoine Lilti « L'Héritage des Lumières , Ambivalences de la modernité Coédition EHESS/Gallimard/Seuil



14 heures : La décolonisation



« Décolonisations », voilà un mot qui dit bien ce qu'il est : sortir de la colonisation, se dégager de son emprise et de ses effets. Reprendre sa liberté. Un mot froid et désincarne pour évoquer la gigantesque vague qui submergea, les terres en libérant des millions de peuples de l'oppression des colonisateurs européens. C'est ce que raconte le triptyque documentaire « Décolonisations ».



Notre invité Pierre Singaravélou, l'historien derrière les films réalisés par Karim Miské et Marc Ball, nous raconte cette épopée humaine.

Série en deux parties réalisée par Jean-Marc Panis

