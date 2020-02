Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La naissance des religions



Nous sommes vers 660 avant notre ère, en Bactriane, une région située entre les actuels états d'Afghanistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan.

C'est là que serait né (mais certains historiens situe l'événement beaucoup plus tôt, entre les XVe et XI siècles) un certain Zoroastre ou Zarathoustra.

Prophète recevant la révélation du dieu Ahura-Mazda.

De cette révélation sortira le livre saint de l'Avesta.

C'est dans ce texte, qu'est décrite la lutte entre le royaume de la Lumière et celui des Ténèbres.

Ahura-Mazda engendre Mithra, dieu du soleil, de la lune et des étoiles.

Les anciens Perses vont massivement se rallier aux préceptes de Zarathoustra, le mazdéisme qui donnent une place essentielle aux mages, ou prêtres, chargés d'interpréter ses révélations.

L'un des premiers monothéismes qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, promet à tous les hommes l'immortalité de l'âme sous réserve du jugement dernier.

C'est ainsi que cette pensée inspirera la religion hébraïque, le christianisme et l'islam.

Mais ceci n'est qu'une étape dans la complexe édification des religions.

Que savons-nous aujourd'hui de leur naissance ?

De quelles manières se sont-elles développées ?

Qu'en est-il de la transcendance, des esprits, des dieux, du salut ...

Etat des lieux ...



Invitée : Marie d'Udekem-Gevers, Dr en sciences et en anthropologie, Université de Namur.

Conférence : « Comment sont nées les religions ? », mardi 4 février 2020, à 17 heures

Namur - Palais provincial.



14 heures : Ludwig van Beethoven (1/12)



La famille van Beethoven est originaire de Malines et s'installe à Bonn en 1740, 30 ans avant la naissance du célèbre compositeur. Celui-ci, d'après le registre de baptême a vu le jour le 17 décembre 1770 mais il est probablement né la veille. Il grandit dans une famille dont seuls 3 enfants survivront. Son père Johann, chanteur à la cour électorale a un penchant prononcé pour l'alcool, et dit-on, dans cet état, il réveillait son petit Ludwig en plein milieu de la nuit pour lui donner des leçons de piano.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire