Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Jan Van Eyck, premier artiste diplomate



Nous sommes le 19 mai 1425, à Bruges.

Ce jour-là, Jan Van Eyck, employé à la cour de Jean de Bavière, le prince-évêque de Liège décédé cinq mois plus tôt, reçoit une lettre patente, càd un courrier public émanant du seigneur établissant un droit ou un privilège.

Dans cette lettre , il apprend qu'il est prié d'entrer au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en qualité de peintre de cour et de valet de chambre.

Ce dernier étant chargé de régler les différents détails d'intendance de la Maison du souverain.

Sauf qu'ici la tâche n'est pas liée à une résidence du duc ni à des travaux traditionnels de décorations pour des fêtes : Van Eyck va se voir confier des missions exceptionnelles et secrètes.

On parle de « voyages lointains », peut-être en terre sainte.

Commence alors, pour celui qui va marquer la peinture de son siècle et des suivants, une vie partagée entre expression artistique et tractations politiques.

Deux cents ans avant Rubens, il devient ainsi le premier artiste diplomate.

Partons sur les traces de Jan Van Eyck.





Invité : Dimitri Joannidès, historien et scénariste « Jan Van Eyck » aux éditions Glénat.

Dessins et couleurs : Dominique Hé.





14 heures : Nina Simone, de lumière et de colère



Episode 4 : Nina, la folie et Lisa



Epuisée, esseulée, Nina Simone fuit les United Snakes of America. Commence alors une longue errance à travers le monde et à travers sa folie, une errance en montagnes russes qu'elle terminera presque seule à l'aube des années 2000 dans le sud de la France.





Invitée : Mathilde Hirsch qui a écrit avec sa mère Florence Noiville, une biographie de Nina Simone intitulée « Love me or Leave me », parue aux editions Tallandier

Une réalisation de Jonathan Remy

