Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Artois et Piedboeuf , deux petits brasseurs belges à la conquête du monde



Nous sommes le 13 janvier 1971.

Ce jour-là, deux brasseries familiales, basées à Louvain, pour la première, et à Jupille, pour la deuxième, décident d'unir leurs forces.

Artois et Piedboeuf passent un accord secret et entament leur ascension vers les sommets.

Cette union des brasseurs de la Stella et de la Jupiler voit le jour à l'instigation des pouvoirs publics.

Aujourd'hui, ce qui est devenu, au fil des rachats et fusions, la plus grande entreprise belge et le numéro un mondiale, de son secteur, emploie 175 000 personnes réparties dans 227 brasseries et réalise un chiffre d'affaires de 54 milliards de dollars pour près de 30% de parts de marché.

Remontons aux origines, remontons au dix-huitième siècle...



Invités : Kenneth Bertrams, professeur d'histoire à l'ULB et Julien del Marmol, chercheur à l'ULB.

Auteurs, avec Sandeer Geerts (KUL) et Eline Poelmans (KUL) de « Becoming the world's biggest brewer » ; Oxford University Press



14 Heures : Nina Simone, de lumière et de colère



Episode 2 : La musique du Diable



Eunice Waymon a 21 ans lorsqu'elle débarque à Atlantic City, ville de fête, de vacanciers et de bars de bord de mer. Elle n'a jamais bu d'alcool, n'a jamais vraiment chanté mais a besoin d'argent pour poursuivre ses rêves.

Des bars enfumés d'Atlantic City à la mythique salle du Carnegie Hall, Eunice Waymon va se dédoubler, se doter d'une voix et devenir Nina Simone. En révolutionnant au passage la musique.



Invitée : Mathilde Hirsch qui a écrit avec sa mère Florence Noiville, une biographie de Nina Simone intitulée « Love me or Leave me », parue aux editions Tallandier

Une réalisation de Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire