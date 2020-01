Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Diane de Poitiers, maîtresse de deux rois : entre légendes noires et roman doré



Nous sommes le 25 ou le 26 avril 1566, probablement au château d'Anet dans la Loire.

C'est une femme libre qui tire sa révérence, mécène éclairée, habile gestionnaire, elle aurait exercé, grâce à sa grande beauté et sa puissante sensualité, une influence majeure sur les hommes de son temps et surtout sur deux rois dont elle fut la maîtresse, Francois Ier et Henri II.

Du moins, c'est cette image qui a traversé les siècles.

Une image faite d'une accumulation d'erreur et d'approximations, reprises, amplifiées pendant plus de quatre cents ans, en fonction des modes.

Entre légendes noires et romance dorée, tentons d'extraire la part de l'histoire.

Tentons d'approcher ... DIANE DE POITIERS.





Avec nous : Didier Le Fur, historien, spécialiste des XVè et XVIè siècles.

« Diane de Poitiers » Editions Perrin.







14 Heures : Nina Simone, de lumière et de colère



Episode 1 : Un don de Dieu



Imaginez un peu cette petite fille de 5, 6 ans, assise sur son tabouret de paille, toute petite devant le clavier de l'orgue. Imaginez ses minuscules doigts qui pressent les touches. Et cette foule qui entre en transe derrière elle parce que la petite fille a déjà tout compris aux pouvoirs de la musique.

Dans ce premier épisode, Nina Simone n'est pas encore Nina Simone mais Eunice Waymon, une petite fille noire d'un village un peu perdu de Caroline du Nord, en pleine ségrégation. Une petit fille avec du talent plein les doigts et des rêves plein la tête.



Invitée : Mathilde Hirsch qui a écrit avec sa mère Florence Noiville, une biographie de Nina Simone intitulée « Love me or Leave me », parue aux editions Tallandier

Réalisation Jonathan Remy

