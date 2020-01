Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : PrestonTucker : Génie de l'automobile ou escroc ?



Nous sommes le 19 juin 1947, à Chicago, dans la gigantesque usine de construction automobile créée par Preston Tucker.

Près de 5000 personnes, concessionnaires, distributeurs, banquiers, journalistes, curieux, venus d'une quinzaine d'Etats, sont rassemblés aux abords du hall de réception de l'entreprise.

Des policiers ont été rappelés en renfort pour canaliser la circulation.

Hôtesses souriantes, fanfare, hymne national, soldats de la Marine en uniforme : il ne manque rien.

Tout a été prévu dans les règles, nous sommes bien au pays de l'entertainment.

Que se passe-t-il ce 19 juin 1947 ?

Le patron présente, en exclusivité, le prototype de son véhicule révolutionnaire, la plus innovante, la plus moderne des voitures, rêvée pour un public qui veut oublier la Guerre, imaginée pour rendre gloire à l'Amérique et à son rêve.

Ce jour-là Preston présente la Tucker'48.

Mais les choses ne se passeront pas exactement comme prévu : trop de promesses, beaucoup de jalousie, de flou dans les comptes : la machine va s'enrayer et le constructeur va devoir passer à la caisse.

Preston Thomas Tucker, archétype du rêve américain, n'était-il qu'un escroc, un vulgaire bonimenteur ?



Invité : Serge Constantin « Preston thomas Tucker - Rêveur génial ou escroc patenté ? ».



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes : Chaplin (12 )



L'occasion de revenir dans ce dernier épisode sur sa belle union avec Oona, fille de l'écrivain Eugène O'Neill qui n'acceptera jamais l'union de sa fille avec Chaplin et ne reverra plus Oona ; d'elle, il aura huit enfants dont beaucoup sont acteurs ou artistes comme sa fille Victoria, mère de James et Aurélia Thierrée, Géraldine et Michaël Chaplin,... Comme le dit Adophe Nysenholc, « il y a encore du talent dans la famille Chaplin ».



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des Interview inédites de Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

