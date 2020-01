Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

Marrakech et ses monuments

13h20 : « Edith, un éternel féminin » (3/3)



En 1947, Edith part à la conquête du public américain. C'est là qu'elle rencontre Marcel Cerdan, son grand amour. Le dernier épisode de cette série en 3 parties évoque l'amour, l'amitié, la générosité de cette grande dame de la chanson.



A ses côtés, les voix de son frère Herbert Gassion, Charles Aznavour, Rina Khetty, Simone Berteaut, Bruno Coquatrix, Jacques Pills, Yves Montand, Michel Vaucaire, Raymond Asso, Michel Emer et bien d'autres. Avec une interview inédite de Charles Dumont.



Une réalisation de Cécile Poss, un mixage de Pierre Devalet



14 heures : Marrakech et ses monuments



Surnommée "la ville rouge", Marrakech compte de nombreux monuments comme la mosquée de la Koutoubia, les tombeaux saâdiens, le palais Bahia, la medersa Ben Youssef sans oublier l'incontournable place Jemaa el-Fna!



Annie Crouzet, journaliste et spécialiste du Maroc est au micro de Johanne Dussez, notre partenaire de la Première à la RTS