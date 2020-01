Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Anne Franck



Nous sommes le 03 septembre 1944, à Westerbork, dans la province de Drenthe, aux Nord-Est des Pays-Bas.

C'est là que l'occupant allemand a installé l'un de ses lieux de regroupement utilisés comme étape vers les camps d'extermination de la Pologne occupée

Ce 03 septembre '44, un convoi emmène un peu plus d'un millier de déportés à Auschwitz-Birkenau.

Parmi eux, une jeune fille de quinze ans. Elle s'appelle Anne Frank.

Autour d'elle, sont rassemblés sa mère, son père et sa sœur ainsi que quatre autres personnes, compagnons de clandestinité.

Hommes, femmes, enfants étaient parvenus à échapper aux persécutions visant les juifs, deux années durant, en se cachant dans un petit appartement secret aménagé dans l'annexe de l'entreprise d'Otto Frank, à Amsterdam.

Deux ans, sans sortir.

Des jours sans fin à espérer tromper la barbarie nazie.

Jusqu'au matin du 04 août `44 où, sans doute suite à une dénonciation, les Frank, les Van Pels et Fritz Pfeffer sont arrêtés par les services de sécurité de la police allemande.

Seul Otto Frank survivra et reviendra à Amsterdam à la fin de la guerre.

Apprenant que le journal de sa fille Anne, dans lequel elle relate son expérience de l'enfermement, a été préservé, il décide de le faire éditer.

Le texte original, en néerlandais, est publié en 1947.

En français, il s'intitule « La maison annexe : notes du journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944 ».



Invité : Philippe Raxon, professeur à l'Université de Liège.



14 heures : Olrik, Jacobs et le vingtième siècle



L'ancien ministre des Affaires étrangères françaises, Hubert Védrine, et son fils Laurent ont fait leur l'adage de Boris Vian : « tout est vrai , puisque je l'ai inventé ».

Partant de ce principe, ils ont imaginé que le super-méchant de Blake et Mortimer, à savoir le colonel Olrik, aie vraiment existé, et que le génial Edgar P. Jacobs, en le mettant en scène, ne fût « que » son biographe très peu officiel.

Rédigé sous l'angle de l'enquête, le livre des Védrine, Olrik, la biographie non autorisée joue à revisiter un vrai siècle (le vingtième), avec des vrais événements et de vraies personnes, à la sauce espionnage, à travers les agissements, occultes et malfaisants, du sempiternel ennemi des agents britanniques. Avec l'ex-ministre, on se replonge dans ce vingtième siècle riche en (vrais) rebondissements.

