Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Quatre lieux qui ont fait l'histoire



Nous sommes en août 480 avant notre ère, lors de la bataille des Thermopyles.

Haut fait d'armes de l'Antiquité, la bataille voit une alliance des cités grecques tenter de retenir l'armée perse du roi Xerxès Ier sur le point de forcer l'entrée des Thermopyles, ce passage qui commande l'accès à la Grèce centrale, le long de la mer Égée.

Ce sont les Perses qui vont l'emporter, mais la légende et la culture populaire feront des vaincus les défenseurs de la liberté occidentale face au despotisme orientale.

Quatre siècles plus tard, c'est un petit fleuve côtier du Nord de l'Italie, le Rubicon, qui va jouer un rôle dans la chute de la République de Rome.

Après un autre bond de près de treize siècles sur la ligne du temps, c'est à Ain Djalout, près de Nazareth, que nous nous arrêtons.

C'est ici que musulmans et mongols vont s'affronter.

La victoire des premiers mettra un terme à l'expansion de l'empire des Khan.

Plus proche de nous, en 1835, c'est le jeune naturaliste Charles Darwin que l'on croise aux îles Galapagos : un voyage qui forcera l'homme à reconsidérer sa position dans le vaste monde.

Quatre lieux, quatre dates qui ont fait notre Histoire.





Avec nous : Alain Leclercq.

« Ces lieux qui ont fait l'Histoire » ; éd. Jourdan.



14 heures : Le Cinéma de Jacques Rivette, Haut bas fragile ! (3/3)



Depuis ses textes parus dans les Cahiers du Cinéma (dont il sera rédacteur en chef au début des années soixante) et depuis ses premiers films, Jacques Rivette sera considéré, à juste titre, comme l'un (avec Godard, Truffaut, Chabrol et Rohmer) des piliers (penseur et réalisateur) de la Nouvelle Vague.

Actrices, théâtre, complot, improvisation, littérature et mise en scène seront au cœur de tous ses longs (et très longs) métrages, et ce dans tous les registres de la fiction : drames, comédies, fantastiques, comédies musicales, films de genre ...



Au micro de Jean-Louis Dupont , Hélène Frappat, philosophe, traductrice, écrivaine, critique de cinéma et est l'auteure de divers ouvrages consacrés au cinéma dont deux à Jacques Rivette.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire