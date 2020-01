Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les Grecs ont-ils perdu la guerre de Troie ?



La guerre de Troie racontée par Homère fut considérée comme un élément majeur de l'Histoire de la Grèce antique par ses habitants. De nombreux auteurs s'intéressèrent à cet épisode. Les Troyens furent considérés par les poètes comme les ancêtres des Romains. La redécouverte du site archéologique de Troie passionna les admirateurs de la Grèce antique. Toutefois, les découvertes des archéologues contredirent souvent les célèbres textes d'Homère, Virgile et autres auteurs classiques. La cité était de taille modeste et fut marquée, à ses débuts, par les cultures hittites et louvites. Nous redécouvrirons l'histoire de cette mythique cité de Turquie. Nous ferons aussi appel au rhéteur Dion Chrysostome qui affirma, au IIe siècle de notre ère, que les Grecs perdirent la guerre !



Invité : Sébastien Polet, Conférence « Les Grecs ont-ils perdu la guerre de Troie ? ce jeudi 23 janvier à Beckerich (Luxembourg - près d'Arlon) pour l'asbl d'Millen



14 heures : La ville sans Juifs



Vienne, 1922. L'écrivain Hugo Bettauer lance un gros pavé littéraire dans la marre de la capitale en proie au racisme en général, et à l'antisémitisme en particulier. Son livre, la ville sans Juifs est une fable glaçante et drôle qui préfigurera l'horreur à venir. Deux ans plus trad, le pamphlet de Bettauer est adapté au cinéma par Hans Karl Breslauer. Aujourd'hui, les copies restaurées de cet étonnant et courageux acte de résistance clairvoyante sont mises en musique par un ancien ambassadeur chef d'orchestre, Pierre Dubuisson. A l'occasion de la projection de cette perle du septième art, plongeons dans ses origines viennoises, littéraire et politique.

