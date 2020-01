Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La folie d'un tsar : L'extravagance de Paul 1er



Nous sommes le 15 mars 1801, à Saint-Pétersbourg.

Le chargé d'affaires autrichien note :

« La terreur a pris la fuite et la gaieté règne dans la capitale. »

Que s'est-il passé ?

Trois jours plus tôt, Paul Ier, le tsar, fils illégitime de la grande Catherine, est mort assassiné.

D'autres témoins s'expriment, comme ce jeune officier, Sabloukov :

« Dès que la nouvelle se répandit (...) on vit aussitôt apparaître les coiffures à la Titus et disparaître les queues ; on coupa les boucles, on raccourcit les pantalons ; les rues se remplirent de chapeaux à bords ronds et de bottes à revers (...)

Les cochers retrouvèrent leur allure habituelle et leurs cris d'antan. »

Vandeul, le petit-fils de Diderot , alors jeune attaché d'ambassade à Berlin, écrit à sa mère :

«Il circule déjà beaucoup de bruits sur les causes de la mort de cet empereur, et il y a des raisons pour et contre, mais je ne crois aucune opinion fondée à cet égard sur des preuves certaines ; il ne serait pas impossible comme on le dit, que Paul fût mort à l'aide de son médecin, mais personne du moins ici ne serait du secret et un bruit pareil semble trop hasardé.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les Russes voyageurs ou exilés que nous avons dans cette ville sont d'une joie extrême et qu'ils sont loin de regretter celui qu'ils appellent Robespierre Paul.

Cette nouvelle étant venue ici le jour de vendredi saint, un général russe disait qu'heureusement le défunt ne ressusciterait pas le troisième jour... »

Ainsi passe la gloire de Paul Ier, un Tsar au bord de la folie, un tyran shakespearien.



Invité : Alain Blondy « Paul Ier - La folie d'un tsar » Editions Perrin.



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes : Chaplin (11)



Charlie Chaplin finit par quitter les Etats-Unis avec qui la brouille s'avère définitive. Le FBI l'empêchera d'ailleurs de rentrer ; ses derniers films, (Monsieur Verdoux et les Feux de la rampe mais aussi Un roi à New York et La comtesse de Hong Kong) ont des succès variables.



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des Interview inédites de Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire