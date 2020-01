Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : « Edith, un éternel féminin » (2/3)



Edith Gassion est devenue la môme grâce à son protecteur Louis Leplée. Mais après l'assassinat de celui-ci en 1935, la môme se retrouve seule et sa carrière semble ne pas vouloir décoller. Elle rencontre alors Raymond Asso, qui va la prendre sous son aile. Raymond Asso lui redonne son nom, la môme devient Edith Piaf. Elle raconte : « Raymond m'a transformée. Il m'a appris à devenir un être humain. Il lui a fallu trois ans pour me guérir, trois ans pour me désintoxiquer de Pigalle, de mon enfance cahotée, viciée, malheureuse. Trois ans pour m'apprendre à croire à l'amour, au bonheur, à ma chance. Trois ans pour devenir une femme et une vedette, au lieu d'un phénomène dont on écoutait la voix comme on montre un animal rare dans les stands forains ». Grâce à Raymond Asso, Edith obtient ses premiers contrats dans les music halls. Il lui écrit aussi ses premiers succès comme mon légionnaire



A ses côtés, les voix de son frère Herbert Gassion, Charles Aznavour, Rina Khetty, Simone Berteaut, Bruno Coquatrix, Jacques Pills, Yves Montand, Michel Vaucaire, Raymond Asso, Michel Emer et bien d'autres. Avec une interview inédite de Charles Dumont.



Une réalisation de Cécile Poss, un mixage de Pierre Devalet



14 heures : Monumental : La statue de la liberté



Cette statue colossale de 46 mètres de haut ou 92 mètres si on compte le socle, se situe au sud de Manhattan.

Symbole fort de New York,



Au micro Johanne Dussez , Marie-Sophie Corcy co-auteure du livre " La Statue de la Liberté, le défi de Bartholdi " aux éditions Gallimard et Lionel Dufaux, chargé de collection au musée des Arts et Métiers de Paris.

