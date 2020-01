Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Femmes en politique, Femmes De Belgique



Nous sommes le 27 décembre 1921.

Ce jour-là est un jour historique pour la Belgique : le Conseil général du Parti Ouvrier Belge (le POB) désigne Marie Spaak-Janson comme sénatrice cooptée.

La fille de Paul Janson, grande figure libérale, l'épouse du brillant avocat et dramaturge Paul Spaak, la mère de Paul-Henri, futur père de l'Europe, devient la première femme parlementaire belge.

Ce choix fait couler beaucoup d'encre.

Ainsi dans l'hebdomadaire de droite « Pourquoi pas ? », fondé 17 ans plus tôt, on peut lire à propos de celle qui se présente comme une ménagère et une mère de famille :

« Mme Spaak n'est qu'une fausse ménagère, une ménagère amateur, qui n'a jamais tenu dans ses blanches mains, ni la pelle, ni le balai, ni la loque à reloqueter, ni la lèche-frites et qui sait tout juste ce que c'est qu'un livre de comptes.

En réalité, c'est une intellectuelle, une femme politique qui, sur ses affiches électorales, s'est intitulée ménagère, parce que c'est une étiquette qui, auprès de l'électeur conscient et organisé, fait presque aussi bien que celle d'institutrice ou de charmeuse. »

Bien que parlementaire, Marie Spaak-Janson devra attendre 1948 pour avoir le droit de voter...

Revenons aujourd'hui sur l'engagement et la participation des femmes en politique, sur l'évolution et les effets des règles législatives en Belgique.



Invité : Cédric Istasse, rédacteur en chef du « Courrier hebdomadaire » au CRISP (Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques).



14 heures : Des américaines à Paris



De nombreuses américaines viennent s'installer à Paris à la fin du 19ème siècle.

Elles fuient le puritanisme de la côte ouest et viennent respirer et s'inspirer de l'air de liberté qui inonde la capitale française.

Certaines sont artistes, d'autres mécènes et beaucoup ont influé sur la vie culturelle de l'époque.

Portraits de quelques-unes d'entre elles avec le journaliste Gérard Bonal, auteur du livre « Des américaines à Paris - de 1850 à 1920 » paru aux éditions Tallandier

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire