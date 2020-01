Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : De la traction hippomobile au tramway électrique : l'origine du transport en commun



Nous sommes le 12 juillet 1869.

Dans le quotidien « L'indépendance belge », fondé 38 ans plus tôt par le patron de presse français Marcellin Faure, on peut lire ceci :

« Pendant que les voyageurs sont au mieux à l'intérieur ou sur l'impériale des véhicules, pendant que le receveur accomplit sa pénible tâche beaucoup plus facilement que dans les omnibus ordinaires, grâce à la régularité de la marche et à l'absence de toute secousse, pendant que les chevaux eux-mêmes trouvent, dans l'emploi du rail américain et dans la rectitude de la ligne parcourue, une notable économie de labeur et de fatigue, seul un malheureux employé, subalterne de la compagnie, semble condamné à expier, en quelque sorte, par la dureté de son travail et l'inexorable rigueur de sa tâche, le bien-être réalisé au profit des clients et des coopérateurs de l'entreprise.

Nous voulons parler du cocher qui, debout sur la plate-forme du rez-de-chaussée de la voiture, conduit constamment ses chevaux en restant dans cette fatigante position, qu'il lui faut conserver plus de 12 heures par jour, sans autre repos que les 10 ou 15 minutes d'arrêt qui suivent chaque arrivage à l'une ou l'autre extrémité de la ligne. »

De la traction hippomobile au tramway électrique, c'est aux origines du transport en commun que nous allons remonter aujourd'hui...



Invité : Thierry Demey, auteur et éditeur de « Les transports publics bruxellois » paru aux éditions Badeaux.

Conférence mardi 21 janvier à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires : "L'histoire passionnante du transport public bruxellois ».



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes : Le Dictateur (10)



Le gouvernement allemand a protesté officiellement contre sa réalisation même si Hitler qui l'a vu deux fois, semble l'avoir beaucoup aimé ! La moustache aurait-elle été copiée par le vrai dictateur ? La fin du film avec le monologue de Chaplin est en tout cas un des grands moments de cinéma de celui que le parlant condamnait, selon lui, au mutisme définitif!



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des Interview inédites de Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

