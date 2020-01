Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : « Edith, un éternel féminin », série en 3 épisodes



« Il n'y aura jamais plus d'Edith » confient les proches de la grande Edith Piaf. La chanteuse réaliste s'est tue le 11 octobre 1963 mais sa voix continue toujours à nous émouvoir. On la dit têtue, tyrannique, croqueuse d'hommes, insomniaque, épuisante.....ce mythe se démonte au fil des émissions. C'est une Edith sincère qui se dévoile, une femme généreuse, attentive, discrète, drôle et fragile. La vie ne l'a pas épargnée, elle a connu tous les malheurs, le manque d'amour maternel, la perte d'un enfant, la disparition de son homme, la maladie et pourtant Edith a aimé la vie au point de la dévorer, au point de se consumer.

Dans ce premier épisode est consacré à l'enfance d'Edith. L'errance dans les rues du Paris des années folles, sa vie aux côtés de sa grand-mère, de son père et de sa copine Momone, avant que ne débutent les première soirées au célèbre cabaret le Gerny's. Edith raconte cette enfance aux côtés de sa tante et de Simone Berteaut, Rina Khetty, Marcel Montaro.



A ses côtés, les voix de son frère Herbert Gassion, Charles Aznavour, Rina Khetty, Simone Berteaut, Bruno Coquatrix, Jacques Pills, Yves Montand, Michel Vaucaire, Raymond Asso, Michel Emer et bien d'autres. Avec une interview inédite de Charles Dumont.



Une réalisation de Cécile Poss, un mixage de Pierre Devalet



14 heures : Monumental : Les plus belles bibliothèques du monde



Chefs-d'œuvre architecturaux ou édifices chargés d'histoire, certaines bibliothèques ont également la particularité d'être de véritables monuments. De New York à Alexandrie en passant par Venise, Monumental vous propose un tour du monde de ces lieux mythiques.



Au micro de Joanne Dussez (notre partenaire à la Première de la RST) ,Julien Roche, directeur du service commun de la documentation de l'Université Lille 1 Sciences et technologies.

Il a dirigé la rédaction du livre "Un monde de bibliothèques" aux éditions du Cercle de la Librairie.

