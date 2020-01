Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Tina Modotti, l'art et l'engagement



Nous sommes à la fin des années 1920, à Mexico.

Dans un lettre qu'elle adresse à son amant, le photographe américain Edward Weston, Tina Modotti, autrefois actrice de théâtre et de cinéma muet, devenue, elle-même photographe, écrit :

« Les femmes sont négatives, elles manquent d'envergure et de concentration et de la faculté de s'absorber totalement dans une seule et unique chose (...) »

Plus loin, elle ajoute « Et puisqu'il est question de ma personne : je suis incapable de résoudre, comme tu m'y as naguère engagée, le problème de la vie en me perdant dans celui de l'art.

Or qu'est-ce donc pour moi que ce problème de la vie ?

C'est principalement une tentative de me détacher de la vie de façon à pouvoir me consacrer entièrement à l'art (...)

Chez moi, la vie cherche toujours à l'emporter, et inévitablement l'art en souffre. »

Émigrée italienne, arrivée à San Francisco à l'âge de 17 ans, Tina Modotti aurait pu se contenter d'être belle et célèbre, mais la fréquentation des milieux d'avant-garde va lui forger une conscience politique très à gauche.

Après le Mexique en pleine mutation, on la retrouve à Berlin, Moscou, Paris et dans l'Espagne franquiste luttant contre le fascisme.

Une femme en mouvement qui s'est voulu libre et ... heureuse.

Partons sur les traces de Tina Modotti...



Invité : Gérard de Cortanze « Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre » ; A.Michel.



14 heures : Les femmes de l'ombre



On connaît la Milady de Winter des Trois mousquetaires, ou la Mata Hari des légendes. Mais on connaît moins la foule de femmes qui ont exercé, dans l'anonymat plus ou moins protecteur, le dangereux métiers d'espionnes.



Invité : Rémi Kauffer, historien et journaliste, nous révèle, dans son livre « Les femmes de l'ombre », le destin hors du commun de ces femmes qui ont conjugué l'art de l'intrigue au féminin.

