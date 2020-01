Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Jean-Baptiste Decoster, le dernier guide de Napoléon



Nous sommes le 1e mai 1843.

Dans un article évoquant la bataille de Waterloo qui a eu lieu vingt huit ans plus tôt, l'auteur du texte, publié dans la Revue de l'Empire, rapporte les paroles d'un certain Jean-Baptiste Decoster, paysan et cabaretier, ayant vécu les événements de très près.

Il écrit :

«C'était le 18 juin au matin.

Le temps était sombre.

Les soldats, inondés de pluie, dormaient en attendant le jour qui devait être le dernier jour pour un si grand nombre d'entre eux.

Quelques « qui vive » de loin en loin, et le bruit du tonnerre qui grondait sans cesse, interrompaient seuls le silence.

On aurait pu se parler de l'une à l'autre armée tant elles étaient rapprochées.

Conduit vers Napoléon, je le trouvai près d'une espèce de tour d'observation bâtie en bois, visible de fort loin dans les campagnes. »

Jean-Baptiste Decoster, dernier guide de Napoléon : partons sur ses traces ...



Invité : Jean-Christophe Dubuisson , professeur d'Histoire « Decoster, le dernier guide de Napoléon » aux éditions Jourdan.



14 heures : Le Cinéma de Jacques Rivette, Haut bas fragile ! (1/3)



Depuis ses textes parus dans les Cahiers du Cinéma (dont il sera rédacteur en chef au début des années soixante) et depuis ses premiers films, Jacques Rivette sera considéré, à juste titre, comme l'un (avec Godard, Truffaut, Chabrol et Rohmer) des piliers (penseur et réalisateur) de la Nouvelle Vague.

Actrices, théâtre, complot, improvisation, littérature et mise en scène seront au cœur de tous ses longs (et très longs) métrages, et ce dans tous les registres de la fiction : drames, comédies, fantastiques, comédies musicales, films de genre ...



Au micro de Jean-Louis Dupont , Hélène Frappat, philosophe, traductrice, écrivaine, critique de cinéma et l'auteure, en plus de ses romans, de divers ouvrages consacrés au cinéma dont deux à Jacques Rivette :

« Jacques Rivette, secret compris », aux Editions des Cahiers du cinéma (2001)

« Trois films fantômes de Jacques Rivette, aux Editions des Cahiers du cinéma (2002)

