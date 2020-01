Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le procès de Madame Bovary



Nous sommes le 29 janvier 1857, à Paris, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de la Seine.

Gustave Flaubert y comparait face au procureur impérial Ernest Pinard.

Chef d'inculpation : outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs.

Objet du délit : « Madame Bovary ».

Après une plaidoirie d'une heure trente, le procureur conclut en soulignant que l'héroïne flaubertienne meurt impunie.

Il évoque « la conclusion philosophique du livre, tirée non par l'auteur, dit-il, mais par un homme qui réfléchit et approfondit les choses, par un homme qui a cherché dans le livre un personnage qui pût dominer cette femme.

Il n'y en a pas.

Le seul personnage qui y domine, c'est Mme Bovary.

Il faut donc chercher ailleurs que dans le livre, il faut chercher dans cette morale chrétienne qui est le fond des civilisations modernes.

Pour cette morale, tout s'explique et s'éclaircit.

En son nom l'adultère est stigmatisé, condamné, non pas parce que c'est une imprudence qui expose à des désillusions et à des regrets, mais parce que c'est un crime pour la famille.

Vous stigmatisez et vous condamnez le suicide, poursuit Ernest Pinard, non pas parce que c'est une lâcheté, il demande quelquefois un certain courage physique, mais parce qu'il est le mépris du devoir dans la vie qui s'achève, et le cri de l'incrédulité dans la vie qui commence.

Cette morale stigmatise la littérature réaliste, non pas parce qu'elle peint les passions : la haine, la vengeance, l'amour ; le monde ne vit que là-dessus, et l'art doit les peindre ; mais quand elle les peint sans frein, sans mesure.

L'art sans règle n'est plus l'art ; c'est comme une femme qui quitterait tout vêtement.

Imposer à l'art l'unique règle de la décence publique, ce n'est pas l'asservir, mais l'honorer.

On ne grandit qu'avec une règle.

Voilà messieurs, les principes que nous professons, voilà une doctrine que nous défendons avec conscience. »

Il y a un peu plus de 160 ans « Madame Bovary » était en procès...



Invitée : Valérie André, directrice de recherche FRS-FNRS, professeure à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : Une éternelle petite reine blanche



En 2020, c'est à Ath, qu'auront lieu les championnats du monde de balle pelote. Presque tombée en désuétude sous les coups de butoir du sport-spectacle, la balle pelote survit encore grâce à l'opiniâtreté que quelques passionnés. Pourtant, cette pratique est très ancienne, tellement ancienne qu'on se perd en conjectures sur ses origines...



Intervenant : Benoît Goffin, historien, chargé de cours à l'ULB, spécialiste de l'histoire de la balle pelote et auteur de « Vous avez dit balle pelote ? » (avec Jacques Saucin) ed. Aparté 2018 et « La balle pelote au cœur de notre région », ed. Aparté 2006.

