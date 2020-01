Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Marie-Antoinette : lettre inédites







Nous sommes le 16 août 1791, au palais des Tuileries, à Paris.



C'est là que depuis les journées révolutionnaires d'octobre 1789, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants ont été installés, après avoir été ramenés de Versailles par les émeutiers.



La loi martiale n'est plus en vigueur, mais les conditions de détention restent difficiles.



Le courrier, notamment, est sous haute surveillance.



La reine, toutefois, écrit.



Ainsi cette très longue lettre au comte Mercy-Argenteau, diplomate avec lequel elle échangé une correspondance pendant plus de vingt années.



Elle y révèle son sentiment d'avoir été abandonnée de tous et d'être la seule à lutter.



Elle conclut par ces mots :



(...) Vous voyez mon âme toute entière dans cette lettre.



Je peux me tromper, mais c'est le seul moyen que je vois encore pour pouvoir aller.



J'ai écouté autant que je l'ai pu des gens des deux côtés, et c'est de tous leurs avis que je me suis formé le mien.



Je ne sais pas s'il sera suivi.



Vous connaissez la personne à laquelle j'ai affaire : au moment où on la croit persuadée, un mot, un raisonnement la fait changer sans qu'elle s'en doute.



C'est aussi pour cela que mille choses ne sont point à entreprendre.



Enfin, quoi qu'il arrive, conservez-moi votre amitié et votre attachement. J'en ai besoin.



Et croyez que, quel que soit le malheur qui me poursuit, je peux céder aux circonstances, mais jamais je ne consentirai à rien d'indigne de moi.



C'est dans le malheur qu'on sent d'avantage ce qu'on est.



Mon sang coule dans les veines de mon fils, et j'espère qu'un jour il se montrera digne petit-fils de Marie-Thérèse.



Si vous pouvez me garder cette lettre, je serai bien aise de la ravoir un jour. »



Comment comprendre Marie-Antoinette à travers ses lettres ?







Invitée : Catriona Seth, membres de la British Academy et de l'Académie royale de Belgique. Spécialiste du siècle des Lumières.



« Marie-Antoinette - Lettres inédites » ; A.Michel.











14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes : Le Dictateur (9)







Cet épisode est ancré sur le chef d'œuvre de Chaplin, Le Dictateur. Sorti en 1940, le film, conçu avant l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, fut le plus grand succès commercial de Charlie Chaplin et contribua à mobiliser l'opinion publique nord-américaine en faveur des démocraties européennes, à une époque où seule la Grande-Bretagne résistait encore à l'Allemagne nazie. Il est ouvertement inspiré par le régime nazi mis en place par Hitler.







Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des Interview inédites de Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire