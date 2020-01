Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Sex, love, and rock'n'roll



Du déhanché affolant d`Elvis aux paroles métaphoriques sexy d`Ella Mae Morse, en passant par les groupies qui n`ont pas froid aux yeux, Jonathan Remy et Roxane Brunet nous proposent avec leur invité David le Simple une histoire du rock`n`roll sous le prisme de l`amour et des désirs adolescents.







14 HEURES : Le mouvement coopératif belge



Le mouvement coopératif belge a été d'une vigueur et d'une ampleur remarquables mais il reste encore beaucoup de travail aux historiens pour en tracer tous les contours. C'est une contribution inédite à cette tâche qui a été apportée récemment par la publication d'une brochure consacrée au centenaire de la société coopérative l'Economie Populaire de Ciney. Mieux connue dans le grand public grâce à son réseau des pharmacies Familia, l'Economie populaire de Ciney - ou en abrégé l'ÉPÉCÉ - a été la plus importante des coopératives social-chrétiennes de Bruxelles et de Wallonie. C'est son histoire que nous retrace maintenant l'historienne Renée Dresse qui, au Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire, s'est spécialisée sur cet aspect particulier de l'histoire ouvrière.



Invitée : Renée Dresse, historienne, spécialiste de l'histoire du Mouvement ouvrier belge et co-auteur de la brochure « De l'EPC à Familia, 100 ans d'une coopérative guidée par ses valeurs » (co-édition EPC-CARHOP 2019)

