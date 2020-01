Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : "La vie musicale en Belgique durant le Seconde Guerre mondiale."



Nous sommes le 6 avril 1943, à Liège. Dans le bulletin administratif de la Ville, rapportant le cahier des charges de la concession du Théâtre royal pour la saison 1943-1944, arrêté en Collège échevinal, voici ce que l'on peut lire : « Du 1er octobre au 31 mars, il est tenu de faire représenter, deux fois par semaine, le dimanche soir et le jeudi soir, l'opéra-comique, la drame lyrique et le ballet. Le grand opéra étant facultatif.Les autres jours de la semaine et le dimanche en matinée, de même qu'en tout temps, en dehors des six mois dont il s'agit, il lui sera loisible de donner l'opérette ou la féerie. » Comment s'est déroulée la vie musicale en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale ?

Invités : Christopher Brent Murray, chargé de recherches au Fonds national de recherche scientifique et Céline Rase, historienne, et autrice de l'essai « Les ondes en uniforme : La propagande de Radio Bruxelles en Belgique occupée (1940-1944)



14 HEURES : La Bataille des Ardennes



Les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes ont mis une fois de plus l'accent sur la défense héroïque de Bastogne. Pourtant, la suite de la contre-offensive alliée n'a pas été une simple formalité et il faudra encore près d'un mois de combats meurtriers pour rejeter les Allemands sur leurs lignes de départ. Cette partie de l'histoire de la Seconde guerre mondiale n'a pas encore été l'objet d'études très poussées et il reste pas mal de travail pour les historiens...

Invité : Matthieu Billa, directeur-conservateur du Bastogne War Museum, auteur de « La Bataille des Ardennes - la vie brisée des sinistrés » aux éditions Racine.

