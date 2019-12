Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Aux origines du rock

Entre le 15 et le 18 août 1969 eut lieu, sur les terres d'un fermier nommé Max Yasgur, dans l'Etat de New York, à une soixantaine de kilomètres de Woodstock, un festival de musique prévu, au départ, pour accueillir cinquante mille personnes. Il en reçu, au final, dix fois plus. Trente-deux solistes et groupes se sont succédés pendant trois jours dans un ambiance de communion. Trois jours qui restent l'un des plus grands moments de l'histoire du rock. Il y eut un avant et un après Woodstock. Le rock des origines, c'est là que nous remontons, aujourd'hui.

Invité : Michka Assayas , « Le nouveau dictionnaire du rock » ; Robert Laffont.



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes : Le Tournant (8)

En 1927-1928, le parlant apparaît : Chaplin se sent investi d'une mission qui est de dénoncer la mauvaise marche du monde. Donc on va commencer à avoir des films comme « Les Temps Modernes », « Le Dictateur », « Mr Verdoux »

Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des Interview inédites : Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

