Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les trois histoires de Point Culture



Trois invités nous font découvrir trois chansons, mais aussi trois artistes, dans des styles différents : nous revisiterons le fameux titre Born in the USA, de Bruce Springsteen, nous rendrons hommage à Daniel Johnston et son amour pour John Lennon et la pop, et enfin nous redécouvrirons le sombre et mystérieux Gérard Manset, et son titre Camion bâché. Hugues Warin, Philippe Delvosalle et David Mennessier, de Point Culture, sont nos conteurs d'histoires des musiques.

Réalisation Jonathan Remy et Roxane Brunet



14h : Spinoza l'un des philosophes majeurs des « premières Lumières



Au 17e siècle, les Pays-Bas connaissent une période de prospérité et de relative tolérance religieuse. De nombreux juifs persécutés dans le reste de l'Europe vont trouver refuge à Amsterdam, La Haye et Rotterdam. Or, c'est à Amsterdam, en 1632, que naît Baruch Spinoza, fils d'un marchand juif dont la famille avait fui le Portugal quelques dizaines d'années plus tôt. Spinoza entrera dans l'histoire comme l'un des philosophes majeurs des « premières Lumières ». Mais de son vivant, Spinoza connaîtra bien des problèmes, en particulier avec la communauté juive dont il sera exclu de manière spectaculaire.

L'invité de Jean-Pol Hecq est Pierre Ansay, philosophe, auteur de Le cœur de Spinoza Vivre sans haine ? (ed. Couleur livres 2019)

Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire