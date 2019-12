Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Aux foncements de la dynastie des Rothschild



Nous sommes en juin 1765, à Francfort. Depuis le Moyen Âge, au printemps et en hiver, on y organise des foires qui rythment la vie de la cité. Deux à trois mille personnes venant de toute l'Allemagne, mais aussi d'Angleterre, de France, d'Italie et même de Russie se retrouvent pour échanger toutes sortes de marchandises : produits de l'agriculture, tissus, tabac, armes...C'est l'occasion de faire la fête avec les jongleurs, les comédiens, les acrobates qui se produisent sur les places. Les auberges sont pleines à craquer et on y retrouve les négociants qui discutent affaires. C'est dans cette ambiance que l'on croise, ce jour-là, deux hommes. Ils sont jeunes, un peu plus de vingt ans. Ils se rencontrent pour la première fois.Le premier, vêtu avec soin, plutôt petit, n'est autre que le Kronprinz Guillaume, futur prince-souverain de Hesse-Cassel, un état du Saint Empire romain germanique.L'autre est de haute stature. Lui n'est qu'un simple commerçant qui achète et revend des monnaies et des médailles rares, des bijoux anciens, des gravures de valeurs... Il s'appelle Meyer Amschel Rothschild. Ici, à Francfort, en ce mois de juin 1765, commence la saga d'une des plus grandes dynasties européennes. Celle des Rothschild : revenons aux fondements...

Invité : Tristan Gaston-Breton, historien spécialisé dans l'histoire économique et des entreprises. Auteur de « La saga des Rothschild » ; éd. Tallandier, coll. Texto.



14 h : Congo, mémoires à vif



En janvier 2018, Luc Beyer de Ryke décédait inopinément. Journaliste à la RTBF durant de très nombreuses années, ancien présentateur du journal télévisé, Luc Beyer avait aussi derrière lui une carrière politique qui l'avait mené notamment au Parlement européen. Or, à l'époque de son décès, il avait en chantier un nouvel ouvrage sur le Congo. La rédaction de ce livre a été menée à bien par la compagne de Luc Beyer, Françoise-Germain Robin, elle-même ancienne journaliste au quotidien français « L'Humanité », et qui avait secondé Luc Beyer dans son travail d'investigation.

Jean-Pol Hecq a rencontré Françoise Germain-Robin, journaliste, co-auteure avec Luc Beyer de Ryke (¿) de « Congo, mémoires à vif » (ed. Mols 201)

