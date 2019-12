Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les Brunhoff : créateurs de Babar, empereurs de la presse et de l'édition



Nous sommes en 1931.Entre le 6 mai et le 15 novembre se tient, à Paris, l'Exposition coloniale, à la Porte dorée, sur le site du bois de Vincennes. C'est à cette époque que se produit un événement dans le monde de la littérature : il s'agit, ni plus ni moins, de la naissance de Babar ! C'est aux éditions du Jardin des Modes que parait le premier numéro des aventures du roi des éléphants. C'est Cécile de Brunhoff qui est à l'origine de ce récit qu'elle racontait à ses enfants. Son mari, Jean qui est peintre, décide de l'illustrer et c'est le frère de ce dernier, Michel Brunhoff et son beau-frère, Lucien Vogel, qui vont tenter l'aventure de l'édition. Mais Babar, devenu célèbre dans le monde entier, ne doit pas faire oublier les autres hauts faits, dans le monde de la presse, de cette famille qui a marqué son siècle : La Gazette du bon ton , la version française de Vogue ou encore le magazine de reportage Vu . Les Brunhoff, de la Belle Epoque à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire que nous allons vous raconter...

Invitée : Yseult Williams « La splendeur des Brunhoff » aux éditions Fayard.



14 HEURES : « Carlos Saura o el ciné bailando » (3)



Dernier épisode pour cette série signée Jean-Louis Dupont qui propose de revisiter la majeure partie des films de Carlos Saura à partir du prisme de la danse en distinguant, parmi les films musicaux, les films qui racontent une histoire de ceux qui se présentent comme une compilation de moments musicaux (Bodas de sangre, Carmen, El amor brujo, Ay, Carmela!, Sevillanas, Flamenco, Tango, Salomé, Iberia Fados, Flamenco Flamenco, Beyond Flamenco (Yota) ...)

Notre invitée Pascale Thibaudeau ( Professeure à l'Université Paris ) s'attarde également sur la trajectoire esthétique d'un cinéaste également peintre et photographe.

Ses recherches actuelles portent sur les rapports entre cinéma, histoire et mémoire.

